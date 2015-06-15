Молодий солдат пішки перейшов з КНДР у Південну Корею
11:19, 15 червня 2015Світ
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Молодий північнокорейський солдат перетнув одну з найбільш мілітаризованих зон планети - 38-у паралель на Корейському півострові і опинився в південнокорейській провінції Канвондо, повідомляє міноборони в Сеулі.
REUTERS
Як зазначають у відомстві, юнак перейшов кордон пішки.
Так звана демілітаризована зона густо замінована, її охороняє близько мільйона солдатів, і лише небагатьом вдалося перетнути сухопутний кордон між КНДР і Південною Кореєю, повідомляє ВВС Україна.
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Одним з найрезонансніших випадків стала втеча північнокорейського солдата в 2012 році.
До того останній подібний випадок втечі через кордон північнокорейського солдата стався в 2010 році.
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