Молодий солдат пішки перейшов з КНДР у Південну Корею

11:19, 15 червня 2015
Світ
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Молодий північнокорейський солдат перетнув одну з найбільш мілітаризованих зон планети - 38-у паралель на Корейському півострові і опинився в південнокорейській провінції Канвондо, повідомляє міноборони в Сеулі.

REUTERS

Як зазначають у відомстві, юнак перейшов кордон пішки.

Так звана демілітаризована зона густо замінована, її охороняє близько мільйона солдатів, і лише небагатьом вдалося перетнути сухопутний кордон між КНДР і Південною Кореєю, повідомляє ВВС Україна.

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Одним з найрезонансніших випадків стала втеча північнокорейського солдата в 2012 році.

До того останній подібний випадок втечі через кордон північнокорейського солдата стався в 2010 році.

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