У Тбілісі тварини, які втекли із зоопарку, все ще гуляють містом - жителі бачили гієну

В даний час правоохоронні органи ведуть пошук тварини, повідомляє Росбалт з посиланням на телеканал "Руставі-2".

Раніше в грузинській столиці очевидці повідомили про напад на людей тигра-альбіноса. Один чоловік загинув, ще один поранений. Бійці спецназу застрелили тварину. Співробітники зоопарку намагалися приспати його, однак виникла загроза життю людей і спецназ відкрив вогонь. Хижак втік із зоопарку під час повені у ніч на 14 червня, весь цей час він ховався в покинутих приміщеннях в районі басейну "Лагуна Вере".

Читайте такожЗМІ: На Тбілісі може обрушитися ще одна повінь

Як повідомлялося, під час руйнівної повені частина зоопарку була повністю знищена. Багато звірів потонули або втекли. Частина хижаків була застрелена спецназом. Адміністрація Тбіліського зоопарку підтвердила загибель понад 300 тварин з 600 мешканців звіринця у час повені.