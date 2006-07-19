В Італії поліція звільнила з рабства 113 громадян Польщі

У Італії поліція звільнила 113 громадян Польщі, яких працедавці примушували до рабської праці.

Сільськогосподарські робітники з Польщі жили в так званих робочих таборах. Їх примушували до рабської праці і платили за роботу всього один євро в годину.

Польських робітників охороняла група озброєних українців, італійців і поляків. Поляків, що чинять опір, били, цькували собаками, загрожували застосуванням зброї, повідомляє ІА REGNUM. У Італії і в Польщі вже затримані 25 чоловік, звинувачених в торгівлі людьми.

За даними Міжнародної організації праці, щонайменше 12,3 млн. людей у всьому світі працюють з примусу або в рабських умовах. І не тільки в Азії, Африці і Латинській Америці, але і в розвинених країнах Європи.

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