Die Welt: Санкції проти Росії коштуватимуть ЄС 100 мільярдів євро

Про це із посиланням на дані Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO) повідомляє Die Welt, передає ZN.UA.

Дослідники опублікували найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, який, як вони стверджують, цілком може стати реальним. Втрати від санкцій проти Росії для країн ЄС можуть бути пом'якшені перенаправленням експорту в інші країни, як це було у випадку з продукцією сільськогосподарського виробництва.

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Аналітики з WIFO стверджують, що Німеччині антиросійські санкції Євросоюзу будуть коштувати 27 млрд євро і 500 тисяч робочих місць, і таким чином ФРН втрачає найбільше серед країн ЄС від санкцій проти Росії.

Італія через антиросійські санкції втратить 200 тисяч робочих місць і 0,9% економічної могутності, а Франція – 150 тисяч робочих місць і 0,5% своєї економічної могутності.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам зброю і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.