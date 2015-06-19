ЗМІ: деякі країни ЄС не вводили персональні санкції щодо росіян

Про це йдеться у дослідженні європейського медіа-альянсу LENA, до якого входить німецьке видання Die Welt, передає DW.DE. Так, Іспанія, Мальта, Фінляндія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Угорщина, Ірландія і Литва повідомили, що не отримували повідомлень про замороження рахунків у зв’язку із санкціями. У більшості інших країн, за винятком Італії, заморожені дуже незначні суми.

Читайте такожІталія наклала арешт на майно сина Азарова та Ротенберга - посол

У Швеції загальна сума заблокованих активів, за даними Die Welt, становить приблизно 200 євро. На Кіпрі, особливо популярній країні ЄС серед росіян, заморожена сума не перевищує 120 тис. євро. У Німеччині, за даними дослідницької мережі, ця сума становить трохи більше 124 тис. євро. Із джерел, наближених до міністерства економіки Німеччини, стало відомо, що під санкції потрапили 4 рахунки двох осіб, підприємств чи організацій, пише газета.

Згідно з дослідженням, на рахунках латвійських банків заблоковано активів на декілька десятків мільйонів євро. Особливо велика сума активів потрапила під санкції у Італії, де у вересні 2014 року було заблоковано активи російського мільярдера Аркадія Ротенберга. Серед заморожених активів - розкішний готель в Римі, квартири в Таркуїнії, вілли в Віллазімьюсі та пара апартаментів на узбережжі Коста Смеральди - загальною вартістю близько 30 млн євро.

Інші країни відмовилися надавати інформацію щодо застосування персональних санкцій, ідеться у дослідженні. Національний банк Австрії, відповідаючи на запит німецьких журналістів, повідомив, що в країні є тільки "відносно незначна сума", заморожена через дію санкцій. Джерело в МЗС Австрії повідомило, що відчувається "певна нестача прозорості" у цьому питанні, а держави-члени ЄС неохоче розкривають свої карти.

Як відомо, під дію персональних санкцій ЄС потрапили російські політики, чиновники та бізнесмени, чиї дії несуть загрозу незалежності України. Всі активи 150 осіб та 37 організацій і компаній мають бути заморожені у країнах Євросоюзу до кінця дії санкцій. ЄС уперше запровадив такі заходи в березні 2014 після анексії Росією Криму.