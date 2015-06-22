Жертвами теракту в Нігерії стали не менш 30 людей

За словами очевидців, перший вибух стався в одній з мечетей міста, його жертвами стали 30 осіб, передають РИА Новости з посиланням на новинний портал Sahara Reporters. Потім жінка-смертниця підірвався поряд з міським рибним ринком. Інформації про кількість загиблих внаслідок цього теракту поки не надходило. Повідомляється, що поранення в результаті обох вибухів отримали десятки людей.

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Переважну більшість терактів у Нігерії здійснює радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам", члени якого виступають проти західної моделі освіти і добиваються введення шаріату по всій країні.

З моменту активізації угруповання в 2009 році понад 13 тис. чоловік загинули в результаті терактів і нападів, які відбуваються на регулярній основі, понад 1,5 млн людей змушені були покинути свої домівки й стати переселенцями, з них 743 тис. - діти.