Влада Нігерії повідомила про звільнення 234 жінок з полону "Боко Харам"

Про це повідомила влади країни, передає радіо "Свобода". Таким чином, кількість врятованих жінок цього тижня у Нігерії становить 677.

За повідомленнями, під час операції бойовики використовували жінок як живий щит, змушуючи їх стріляти у рятувальників, у результаті чого кілька жінок були вбиті.

Влада Нігерії повідомляє, що для перевірки стану звільнених заручниць вилетіла команда медиків. Вони встановили, що частина дівчат вагітна, більшість із них – травмовані.

Читайте такожУ Нігерії бойовики "Боко Харам" викрали понад 400 жінок і дітей Наразі невідомо, чи серед звільнених були дівчата, викрадені "Боко Харам" поблизу села Чібок у квітні 2014 року, що викликало міжнародний резонанс.

Цього тижня нігерійська армія розгорнула сухопутні війська у районі Самбіса для боротьби з ісламістами "Боко Харам".

За інформацією правозахисної організації Amnesty International, з минулого року бойовики "Боко Харам" викрали у Нігерії близько 2 тис. жінок та дівчат.

За 6 років збройного протистояння за створення ісламської держави, бойовики "Боко Харам" вбили у Нігерії та сусідніх державах тисячі людей, сотні заручників перебувають у їхньому полоні.