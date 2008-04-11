Росія і США проведуть сьогодні переговори по СОТ
08:15, 11 квітня 2008Світ
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Процес активно просуватимуть уперед
|Олексій КУДРІН
Він розповів, що у четвер у нього відбулася підготовча зустріч з підлеглими Шваб, на якій готувався порядок денний майбутніх переговорів, передає ІТАР-ТАРС .
«Він стосується СОТ, що ми повинні зробити для того, щоб активно просувати цей процес вперед, які залишаються проблеми і як нам їх вирішувати», - повідомив Медведков.
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