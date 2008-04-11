Росія і США проведуть сьогодні переговори по СОТ

Росія і США проведуть сьогодні у Вашингтоні переговори по СОТ. Їх очолять віце- прем`єр - міністр фінансів Росії Олексій Кудрін і представник США на торгових переговорах в ранзі члена кабінету Сюзан Шваб. Про це повідомив у четвер глава департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Росії Максим Медведков.

Він розповів, що у четвер у нього відбулася підготовча зустріч з підлеглими Шваб, на якій готувався порядок денний майбутніх переговорів, передає ІТАР-ТАРС .

«Він стосується СОТ, що ми повинні зробити для того, щоб активно просувати цей процес вперед, які залишаються проблеми і як нам їх вирішувати», - повідомив Медведков.

Газета.ру