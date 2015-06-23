ООН звинувачує Ізраїль і Палестину у військових злочинах

Про це йдеться у спеціальному звіті комісії Ради ООН з прав людини, пише русская служба Бі-Бі-Сі.

Документ на 183 сторінки був опублікований у понеділок на спеціальному брифінгу в штаб-квартирі ООН в Женеві.

"Йдеться про безпрецедентні масштаби руйнувань і людських страждань, які стали наслідком військової операції в секторі, - заявила голова комісії Мері Макгоун-Деві. - Ми маємо намір добиватися притягнення до відповідальності тих, хто використовував руйнівні види озброєння в густонаселених районах".

Поряд із звинуваченнями на адресу Ізраїлю, автори звіту знайшли і численні порушення прав людини в діях палестинського угруповання ХАМАС, що контролює сектор Газа з вересня 2007 року.

Ракетні обстріли бойовиками цієї організації ізраїльських міст, а також спорудження підземних тунелів, які ведуть на територію Ізраїлю, у звіті названо злочином.

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Як випливає з доповіді, за 52 дні операції "Незламна скеля" по ізраїльській території було випущено 4,881 ракета і 1,753 мінометні снаряди. Більше половини ракет були успішно збито системою ПРО "Залізний купол".

За цей час загинули шестеро ізраїльських громадян.

Втім, левова частка висновків комісії все ж зачіпає те, що відбувалося всередині сектора Газа, де за час операції загинули 1 462 палестинці.

Третина з них - діти. Багатьом з їх батьків тікати було нікуди. Інших, як заявляють ізраїльські військові, бойовики палестинських бойових організацій використовували в якості живого щита.

Втрати ізраїльської армії за час операції в секторі Газу склали 67 військовослужбовців.

Ізраїль, у свою чергу, не визнав цей документ. Офіційні особи в Єрусалимі назвали звіт упередженим і таким, що спотворює реальність, проте вжили заходів, аби уникнути юридичних наслідків його публікації.

Міністерство юстиції Ізраїлю наполегливо рекомендує всім колишнім високопоставленим військовим, а також політикам, які обіймали посади та приймали рішення щодо тих чи інших військових дій, перед кожним вильотом за кордон отримувати детальну юридичну консультацію.

Там зазначають, що публікація документа Ради ООН з прав людини може стати зручним приводом для затримання і подальшого судового розгляду ізраїльтян у різних точках земної кулі.