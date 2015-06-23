Сьогодні ввечері у Єревані відбудеться черговий мітинг
Організатори акції протесту проти підвищення тарифів на електроенергію у Вірменії на своїй сторінці в Facebook закликають громадян цього вечора знову зібратися на площі Свободи на черговий мітинг.
Організатори закликають ініціювати кампанію з метою консолідації всіх сил з вимогою звільнити затриманих активістів акції, знизити тарифи на електроенергію, реформувати сферу енергетики, закликати до відповідальності винних за ситуацію, що склалась, передають "Новости-Армения".
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Акція протесту стартувала в п'ятницю на площі Свободи в Єревані і ввечері в понеділок переросла у ходу до резиденції президента. У вівторок вранці поліцейські розігнали демонстрантів проти подорожчання електроенергії і перекрили центральний проспект Маршала Баграмяна. Майже 240 людей доставлені до поліцейських відділків, є постраждалі з обох сторін.
Учасники акції протесту вимагали скасувати рішення комісії з регулювання комунальних послуг від 17 червня про підвищення тарифу на електроенергію.