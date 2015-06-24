Поліція Вірменії заявляє про виявлення холодної зброї у демонстрантів
У демонстрантів, які брали участь в акції в ніч на 23 червня на проспекті Баграмяна, виявлено холодну зброю.
Про це заявив заступник начальника поліції Вірменії, генерал-лейтенант Унан Погосян 24 червня в бесіді з журналістами, повідомляє News.am.
За його словами, поліція крім видимої роботи проводить невидиму звичайним громадянам діяльність. "За підсумками вчорашньої невидимої роботи у громадян виявлені шила, ножі, які могли бути використані демонстрантами проти поліцейських", - заявив Погосян.
Читайте такожНіч в Єревані пройшла спокійно: поліція не здійснювала спроб розгону акції протесту
Демонстранти вже 15 годин не залишають проспект Баграмяна.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна в центрі Єревану.
Поліція після кількох "знаків попередження" почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті зіткнень є травмовані, повідомляється про затриманих.
Проте ввечері протестувальники знову вирушили на демонстрацію до президентського палацу.
Люди почали сідати на асфальт. Вони свистіли і кричали "Свобода!" і побажання, щоб вірменський президент пішов із займаної посади.
Крім того, як повідомили журналісти, пізніше приїхали водомети, якими напередодні розігнали мітингувальників.
Згодом поліція запропонувала п'яти учасникам акції протесту проти подорожчання електроенергії зустрітися з президентом Вірменії Сержем Саргсяном.
Незабаром додаткові сили охорони правопорядку були стягнуті до місця проведення акції на проспекті Баграмяна в Єревані. Депутати стали "живою стіною" між поліцією і мітингувальниками.