Поліція Вірменії заявляє про виявлення холодної зброї у демонстрантів

Про це заявив заступник начальника поліції Вірменії, генерал-лейтенант Унан Погосян 24 червня в бесіді з журналістами, повідомляє News.am.

За його словами, поліція крім видимої роботи проводить невидиму звичайним громадянам діяльність. "За підсумками вчорашньої невидимої роботи у громадян виявлені шила, ножі, які могли бути використані демонстрантами проти поліцейських", - заявив Погосян.

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Демонстранти вже 15 годин не залишають проспект Баграмяна.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна в центрі Єревану.

Поліція після кількох "знаків попередження" почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті зіткнень є травмовані, повідомляється про затриманих.

Проте ввечері протестувальники знову вирушили на демонстрацію до президентського палацу.

Люди почали сідати на асфальт. Вони свистіли і кричали "Свобода!" і побажання, щоб вірменський президент пішов із займаної посади.

Крім того, як повідомили журналісти, пізніше приїхали водомети, якими напередодні розігнали мітингувальників.

Згодом поліція запропонувала п'яти учасникам акції протесту проти подорожчання електроенергії зустрітися з президентом Вірменії Сержем Саргсяном.

Незабаром додаткові сили охорони правопорядку були стягнуті до місця проведення акції на проспекті Баграмяна в Єревані. Депутати стали "живою стіною" між поліцією і мітингувальниками.