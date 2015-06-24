У Сомалі терористи знищили броньоване авто з іноземними дипломатами, щонайменше 10 жертв
15:42, 24 червня 2015Світ
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У столиці Сомалі Могадішо терористи підірвали куленепробивну автівку.
REUTERS
Унаслідок вибуху загинули щонайменше 10 осіб, повідомляє ТСН із посиланням на Al Jazeera.
Вибух стався біля лікарні Міністерства оборони. Одразу після теракту очевидці почули гучні постріли.
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Відповідальність за вибух узяло на себе радикальне угруповання сомалійських ісламістів "Аш-Шабаб".
"Нашою ціллю був транспортний засіб, у якому перевозили ворогів Сомалі", - заявив ватажок терористів Абдулазіз Абу Мусаб.
Протягом священного місяця Рамадану – це щонайменше 10-та терористична атака "Аш-Шабаб" проти урядовців Сомалі.
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