У Сомалі терористи знищили броньоване авто з іноземними дипломатами, щонайменше 10 жертв

У столиці Сомалі Могадішо терористи підірвали куленепробивну автівку.

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