В ході антитерористичної операції в Міннесоті і Каліфорнії затримано сомалійців

Подробиці операції, а також те, які звинувачення були висунуті затриманим, не повідомляється. Відомо тільки, що серед них були вихідці з Сомалі.

Офіційний представник ФБР в Сан-Дієго не підтвердив інформацію про арешт шести осіб, пише Lenta.ru.

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У лютому в одному з жителів Міннесоти пред'явили звинувачення в наданні допомоги бойовикам «Ісламської держави».

Як нагадує Reuters, з 2007 року десятки проживаючих у столиці Міннесоти - Міннеаполісі - сомалійців вирушили воювати на боці бойовиків «Ісламської держави» і «Аш-Шабаб».

В останні роки в американський штат Міннесота приїжджає все більше число сомалійців.

«Аш-Шабаб» («Молодіжний рух моджахедів») - радикальне ісламістське угруповання, що діє в Сомалі і за її межами. Воно ставить за мету створення суспільства, що живе за законами шаріату, і використовує для вербування радіо та інтернет.