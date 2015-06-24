У Єврокомісії очікують на угоду про допомогу для Греції не пізніше завтрашнього дня
За словами Тіммерманса, компромісу має бути досягнуто протягом найближчих двох днів.
Угода про допомогу для Греції має бути досягнута не пізніше ніж завтра.
Про це заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс під час виступу у Європарламенті, повідомляє Європейська правда з посиланням на агенцію IAR.
"Час спливає, ми не можемо його марнувати і далі, не можемо тягнути переговори до нескінченності", - сказав він.
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За його словами, компромісу має бути досягнуто протягом найближчих двох днів.
Раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що деякі кредитори не готові підтримати пропозиції Греції для виходу з кризи.
Перед цим в грецькому уряді заявляли, що Греції залишилося домовитися з кредиторами щодо "двох-трьох" пунктів по пакету пропозицій, внесених урядом країни.