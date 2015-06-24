У Єврокомісії очікують на угоду про допомогу для Греції не пізніше завтрашнього дня

Угода про допомогу для Греції має бути досягнута не пізніше ніж завтра.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс під час виступу у Європарламенті, повідомляє Європейська правда з посиланням на агенцію IAR.

"Час спливає, ми не можемо його марнувати і далі, не можемо тягнути переговори до нескінченності", - сказав він.

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За його словами, компромісу має бути досягнуто протягом найближчих двох днів.

Раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що деякі кредитори не готові підтримати пропозиції Греції для виходу з кризи.

Перед цим в грецькому уряді заявляли, що Греції залишилося домовитися з кредиторами щодо "двох-трьох" пунктів по пакету пропозицій, внесених урядом країни.