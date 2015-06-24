Президент Вірменії на фоні протестів поїхав з Єревану

Як повідомляє прес-служба президента Вірменії, на саміті, який відбудеться в Брюсселі 25 червня, Серж Саргсян виступить з промовою, передає радіо "Свобода". Прес-служба не уточнює, чи стосуватиметься його виступ останніх подій у Єревані.

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Попри силове придушення 23 червня поліцією Єревана акцій протесту проти підвищення цін на електроенергію у Вірменії, протести в центрі столиці сьогодні тривали.

Заступник начальника поліції Єревана Валерій Осіпян назвав мітинг "незаконним" і повідомив, що всі всі затримані під час розгону попереднього мітингу протестувальники звільнені.

23 червня удосвіта поліція розігнала за допомогою водометів мітинг, який розпочався в понеділок з ініціативи руху "Ні грабунку". Демонстранти протестували проти підвищення тарифів на електроенергію у Вірменії на 16% з 1 серпня.