Королева Великобританії Єлизавета II закликає Європу уникнути розколу

Про це повідомляє 112 канал з посиланням на BBC.

"Ми знаємо, що розкол Європи небезпечний і що ми повинні протистояти розколу як на заході, так і на сході нашого континенту. Це залишається нашим спільним прагненням", - підкреслила королева Єлизавета Друга, звертаючись до президента Німеччини Йоахима Ґаука.

Королева Великобританії Єлизавета II зазначила, що для збереження післявоєнного світу слід напружено працювати.

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"Містер президент, за наше життя ми бачили на нашому континенті і найгірше, і найкраще. Ми бачили, як швидко все може змінитися на краще. Але ми також знаємо, що повинні напружено працювати, щоб зберегти досягнення післявоєнного світу", - додала королева.

Ця заява на державному банкеті в німецькому замку Бельвю стала єдиною публічною промовою британського монарха за весь час її чотириденного державного візиту.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Берліні за зачиненими дверима відбулася коротка зустріч німецького канцлера Ангели Меркель і британської королеви Єлизавети ІІ.

У четвер, 25 червня, королева разом з главою німецької держави вилетить у Франкфурт-на-Майні, де відвідає церкву святого Павла. Пізніше монархиня візьме участь у банкеті у мерії міста, на який запрошено близько 120 гостей.

Пообіді королева планує повернутися у Берлін. 25 червня ввечері британський посол проведе прийняття під відкритим небом для королеви, на яке запрошено серед інших четверо "випадкових" берлінців, яких обрали шляхом жеребкуванням.

Наступного дня - у п’ятницю, 26 червня, Єлизавета ІІ зустрінеться з бургомістром Берліна - Міхаелем Мюллером. З ним вона планує оглянути Бранденбурзькі ворота. Після цього королева відправиться у Берген-Бельзен, де відвідає меморіал колишнього концентраційного табору, який свого часу був звільнений британськими солдатами.