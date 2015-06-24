Меркель прийняла королеву Єлизавету ІІ в ході її візиту до Німеччини

Відомо тільки те, що на ній могло йтись, зокрема, про референдум щодо перебування Великобританії в Євросоюзі, повідомляє DW.COM. Однак зазначається, що не очікується розкриття змісту розмови. Ангела Меркель і Єлизавета II обмінялися посмішками і кількома словами на вході до резиденції канцлера.

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Крім того, вранці президент Німеччини Йоахім Гаук прийняв Єлизавету ІІ з військовими почестями у своїй резиденції, палаці Бельвю.

Королева Єлизавета II ввечері 23 червня прибула до Берліна з чотириденним візитом. У поїздці її супроводжує чоловік принц Філіпп. Протягом перебування у Німеччині британська королева планує також відвідати церкву Святого Павла у Франкфурті-на-Майні і колишній концентраційний табір Берген-Бельзен в Нижній Саксонії. Це п’ятий візит Єлизавети II до Німеччини, починаючи з 1965 року.

Витрати з прийому королеви поки не оприлюднені. Відомо лише, що одна ніч в розкішному готелі Adlon біля Бранденбурзьких воріт, де вона зупинилася разом з чоловіком, обходиться в 15 тис. євро.

Останні дні столиця Німеччини чекала її з нетерпінням. Попри дощ і прохолоду чимало берлінців не втрачають надії побачити британського монарха на власні очі.

Королеву з чоловіком у Німеччині зустріли в аеропорту з почестями: 27 солдатів почесної варти здійснили 21 постріл. Традиція зустрічати монархів у такий спосіб бере свій початок з XIV століття.

Офіційна програма візиту розпочалась сьогодні вранці з зустрічі з німецьким президентом Йоахім Гауком.

Потім британська королева відправилася на прогулянку річкою Шпрее, після чого зустрілася з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Далі монархиня поклала вінок до центрального меморіалу пам'яті жертв воєн і тиранії Neue Wache.

По обіді королева відвідала Технічний університет Берліна та взяла участь у так званій "королівській лекції". 50 років тому вона сама виступала перед берлінцями.

Ввечері президент країни запросив королеву на офіційний банкет у його резиденції - замку Бельвю.

У четвер, 25 червня, королева разом з главою німецької держави вилетить у Франкфурт-на-Майні, де відвідає церкву святого Павла. Пізніше монархиня візьме участь у банкеті у мерії міста, на який запрошено близько 120 гостей.

Пообіді королева планує повернутися у Берлін. 25 червня ввечері британський посол проведе прийняття під відкритим небом для королеви, на яке запрошено серед інших четверо "випадкових" берлінців, яких обрали шляхом жеребкуванням.

Наступного дня - у п’ятницю, 26 червня, Єлизавета ІІ зустрінеться з бургомістром Берліна - Міхаелем Мюллером. З ним вона планує оглянути Бранденбурзькі ворота. Після цього королева відправиться у Берген-Бельзен, де відвідає меморіал колишнього концентраційного табору, який свого часу був звільнений британськими солдатами.