У Єревані мітингувальники вигнали журналістів російського пропагандистського каналу

22:55, 25 червня 2015
Світ
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У Єревані активісти вигнали журналістів російського пропагандистського телеканалу "Зірка" з площі, де проходить акція протесту.

REUTERS

Про це написав місцевий блогер Арсен Аветисян на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, представників телеканалу вигнали за спробу записати черговий пропагандистський сюжет.

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«Сьогодні з площі вигнали кореспондентів "Зірки" за спробу записати черговий абсурдний пропагандистський сюжет», - йдеться в повідомленні.

Аветисян зазначив, що єреванським активістам вистачило кількох днів, аби розгледіти тотальну брехливість деяких російських ЗМІ.

Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні.

У Раді Федерації РФ вважають, що події у Вірменії схожі на український Майдан, але спровоковані російським бізнесом.

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