У Єревані мітингувальники вигнали журналістів російського пропагандистського каналу
У Єревані активісти вигнали журналістів російського пропагандистського телеканалу "Зірка" з площі, де проходить акція протесту.
Про це написав місцевий блогер Арсен Аветисян на своїй сторінці в Twitter.
Зокрема, представників телеканалу вигнали за спробу записати черговий пропагандистський сюжет.
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«Сьогодні з площі вигнали кореспондентів "Зірки" за спробу записати черговий абсурдний пропагандистський сюжет», - йдеться в повідомленні.
Сегодня с площади выгнали корреспондентов "Звезды" за попытку записать очередной абсурдный пропагандистский сюжет. 2/2
— Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 25 Червень 2015
Аветисян зазначив, що єреванським активістам вистачило кількох днів, аби розгледіти тотальну брехливість деяких російських ЗМІ.
Трёх дней хватило ереванским активистам, чтобы разглядеть тотальную лживость некоторых российских СМИ. 1/2
— Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 25 Червень 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні.
У Раді Федерації РФ вважають, що події у Вірменії схожі на український Майдан, але спровоковані російським бізнесом.