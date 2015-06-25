У Єревані мітингувальники вигнали журналістів російського пропагандистського каналу

Про це написав місцевий блогер Арсен Аветисян на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, представників телеканалу вигнали за спробу записати черговий пропагандистський сюжет.

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«Сьогодні з площі вигнали кореспондентів "Зірки" за спробу записати черговий абсурдний пропагандистський сюжет», - йдеться в повідомленні.

Сегодня с площади выгнали корреспондентов "Звезды" за попытку записать очередной абсурдный пропагандистский сюжет. 2/2 — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 25 Червень 2015

Аветисян зазначив, що єреванським активістам вистачило кількох днів, аби розгледіти тотальну брехливість деяких російських ЗМІ.

Трёх дней хватило ереванским активистам, чтобы разглядеть тотальную лживость некоторых российских СМИ. 1/2 — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 25 Червень 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні.

У Раді Федерації РФ вважають, що події у Вірменії схожі на український Майдан, але спровоковані російським бізнесом.