У Сочі після повені відновили роботу аеропорт і вокзал
Транспортні комунікації Сочі повертаються в робочий режим після інтенсивного затоплення, яке відбулося при випаданні рекордної кількості опадів.
Зокрема, аеропорт і вокзал міста знову почали приймати пасажирів, передає Бі-бі-сі. Аеропорт зміг прийняти рейс з Москви, який раніше вимушено сів у Ростові-на-Дону.
Читайте такожПісля Сочі під воду пішов Воронеж - потужна злива затопила російське місто (фото, відео)
З усіх секторів аеровокзального комплексу обмеження по роботі зберігаються тільки в секторі "А".
Крім того, поїзди далекого прямування, які в ніч на п'ятницю не мали можливості потрапити на вокзал в міському районі Адлер у зв'язку з паводком, знову відновили рух.
Повінь в найбільшій курортної агломерації Краснодарського краю забрала щонайменше одне життя, понад 400 будинків виявилися підтоплені.
Багато жителів міста зв'язали повінь з порушеннями в ході будівництва олімпійських об'єктів при підготовці до зимової Олімпіади 2014 року.
За даними МНС Росії, за першу годину зливи в четвер випало близько 100 мм опадів при місячній нормі 130 мм.
У ніч на п'ятницю головне управління МНС по Краснодарському краю повідомило, що обстановка в Сочі стабілізувалася, а рівні води в річках не досягають небезпечних відміток. При цьому синоптики прогнозують утворення в Чорному морі смерчів з можливим виходом на суходіл.
Протягом останнього тижня рекордні опади випали в низці міст європейської частини Росії, включаючи Воронеж, Липецьк, Курськ і Москву.