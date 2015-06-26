МЗС підтверджує поранення українки під час теракту в Тунісі
У Тунісі громадянка України отримала поранення під час збройного нападу на популярний туристичний курорт Сус на узбережжі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Управління зв'язків із ЗМІ Міністерства закордонних справ України Олена Ващенко.
"У нас є інформація від нашого посольства в Тунісі про те, що серед постраждалих є громадянка України, яку було поранено в ногу", - сказала Ващенко.
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Як зазначила керівник прес-служби, цю інформацію Посольству України у Тунісі надав чоловік постраждалої, який разом з неї відпочиває в Тунісі.
Постраждала українка госпіталізована до однієї з лікарень міста Сус. Український консул виїхав до лікарні, щоб провідати українку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, в Тунісі щонайменше 27 осіб загинули в результаті нападу озброєних людей на популярний туристичний курорт Сус.