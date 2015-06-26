МЗС підтверджує поранення українки під час теракту в Тунісі

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Управління зв'язків із ЗМІ Міністерства закордонних справ України Олена Ващенко.

"У нас є інформація від нашого посольства в Тунісі про те, що серед постраждалих є громадянка України, яку було поранено в ногу", - сказала Ващенко.

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Як зазначила керівник прес-служби, цю інформацію Посольству України у Тунісі надав чоловік постраждалої, який разом з неї відпочиває в Тунісі.

Постраждала українка госпіталізована до однієї з лікарень міста Сус. Український консул виїхав до лікарні, щоб провідати українку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, в Тунісі щонайменше 27 осіб загинули в результаті нападу озброєних людей на популярний туристичний курорт Сус.