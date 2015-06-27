Відповідальність за теракт в Тунісі взяла на себе "Ісламська держава" - ЗМІ
03:43, 27 червня 2015Світ
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Група бойовиків "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в готелі Тунісу.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Twitter бойовиків.
"Наш брат, солдат Халіфату досяг своєї мети в готелі Imperial, незважаючи на заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.
Також в повідомленні зазначається, що бойовики атакували "бордель", були вбиті 40 "невірних".
Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю, 26 червня, близько полудня на популярний у британських туристів готель Imperial в туніському місті Сус напали озброєні люди. Число загиблих в результаті стрілянини на популярному серед туристів туніському курорті досягло 39-ти осіб.
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