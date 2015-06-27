Біля берегів Туреччини круїзний лайнер зіткнувся з танкером

Круїзний лайнер, який прямував з Греції до Туреччини, зіткнувся з танкером з вантажем нафти і нафтопродуктів в північній частині протоки Дарданелли у ніч на 27 червня.

Про це повідомляє РБК з посиланням на «Морський бюлетень».

Як наголошується в повідомленні, зіткнення сталося о 01.25 за місцевим часом.

На борту круїзного лайнера Celestyal Crysta, прямував з Греції до Стамбула під мальтійським прапором, перебували 853 пасажири і 382 члени екіпажу.

За інформацією видання, серед пасажирів лайнера є постраждалі, через пошкодження на танкері стався витік нафти. Масштаби витоку і кількість постраждалих поки невідома.

Як повідомляє «Морський бюлетень», зіткнення сталося з вини обох суден, центр управління рухом суден у протоці попереджав обидва судна про небезпеку зіткнення. Зараз лайнер і танкер поставлені на якір поблизу Галліполі.