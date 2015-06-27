Відповідь на теракт: влада Тунісу закриє 80 мечетей

Влада Тунісу закриє 80 мечетей за підбурювання до насильства після п'ятничного нападу на пляж, жертвами якого стали 39 осіб, в основному іноземних туристів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами прем'єр-міністра країни Хабіба Ессіда, ці мечеті, що знаходяться поза межами державного контролю, "поширюють отруту і будуть закриті протягом тижня".

Відповідальність за напад взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава".

В Твіттер-акаунті ІД йдеться, що напад на пляж популярного туніського курорту Сус здійснив "солдат Халіфату", якому вдалося подолати всі заходи безпеки.

Ісламісти раніше закликали прихильників посилити напади під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Стрілянина в популярному у іноземних туристів курорті Сус на узбережжі Тунісу почалася близько полудня. Нападник - за останніми даними, діяв сам, - видавав себе за відпочиваючого на пляжі. За розповідями очевидців, він ховав автомат Калашникова в парасольці.

Він почав безладну стрілянину по людях на пляжі, рухаючись до басейну готелю Imperial Marhaba і лобі.

Більшість жертв і постраждалих були британськими та німецькими туристами.

Як повідомили влада Тунісу, нападника вбили під час перестрілки.

У п'ятницю відбулося відразу кілька нападів у різних частинах світу: в столиці Кувейту 27 осіб загинули в результаті вибуху в шиїтській мечеті у розпал п'ятничної молитви, а в місті на південному сході Франції в результаті нападу на завод скрапленого газу один чоловік був обезголовлений і ще кілька отримали поранення. Жертвами смертника на базі контингенту Африканського союзу у сомалійському місті Лего стали не менше 30 осіб, а кількість загиблих від рук ісламістів "Ісламської держави" в сирійському Кобані перевищила 150 осіб.

Правоохоронні органи всіх цих країн намагаються з'ясувати, чи є між нападами якийсь зв'язок.

Трагедія, що відбулася в п'ятницю, стала найкривавішою в сучасній історії Тунісу.

У березні в результаті нападу на музей "Бардо" у туніській столиці загинув 21 турист із Великобританії, Франції, Італії, Колумбії і Японії. Як і зараз, тоді відповідальність за скоєне взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Туніс - єдина арабська країна, яка змогла перейти до демократичного правління через чотири роки після початку "жасминової революції", в результаті якої був повалений президент Зіні Абедін Бен Алі.

З іншого боку, відзначають експерти, Туніс, для якого туризм є одним із основних джерел доходів, поки не може впоратися зі зростанням популярності радикальних ісламістів у країні.

Туристичний сектор генерує близько 15% ВВП Тунісу.