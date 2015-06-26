На півдні Франції вводять вищий рівень антитерористичного режиму через теракт на заводі

У французькому регіоні Рона-Альпи, де був здійснений теракт на заводі з виробництва зниженого газу у місті Сен-Кантен-Фаллавьє, на три доби вводиться вищий рівень антитерористичного режиму "Вижипират".

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи після закінчення екстреного засідання Ради оборони, передає ТАСС.

"Ми докладемо всі зусилля до того, щоб ще більш активно вести боротьбу з тероризмом", - підкреслив Олланд.

Читайте такожЗагиблим унаслідок теракту у Франції став місцевий бізнесмен

Раніше сьогодні зловмисник на машині протаранив ворота підприємства Air Products у місті Сен-Кентен-Фаллавьє. Після цього він підірвав частину балонів з газом, які перебували на території заводу. Згідно з наявною інформацією, одна людина загинула, двоє поранені. Біля входу на підприємство знайдено прапор з ісламістськими гаслами і обезголовлене тіло. Терориста затримано.