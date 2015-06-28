Мітингувальники в Єревані намагаються переконати поліцію дати їм час до вечора неділі

Організатори акції — члени ініціативи "Ні грабунку" — ведуть переговори з заступником начальника поліції Єревана Валерієм Осипяном, передає РИА Новости.

Вони наполягають, що акція носить мирний характер і буде продовжуватися в тому ж дусі, намагаючись переконати поліцію не вдаватися до жорстких дій і не розганяти мітинг, а дати їм час до вечора неділі, коли вони озвучать своє рішення.

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У свою чергу, Осіпян закликає учасників акції дотримуватися закону. "Мирний мітинг, але незаконний", — заявив Осіпян журналістам. Відповідаючи на питання, чи можливо, що поліція розжене учасників акції, він сказав: "Я б не говорив "розігнати", але поліція може відновити рух на проспекті Баграмяна". При цьому він зазначив, що згідно із законом поліція може застосувати силу.

"Ми намагаємося переконати демонстрантів слідувати закону, так як їхні дії в даний час незаконні", — додав він.

Раніше в суботу президент Вірменії Серж Саргсян заявив, що має намір запросити кілька учасників акції, щоб обговорити можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

Учасники акції не прийняли озвучену в суботу Саргсяном пропозицію, згідно з якою кабмін візьме на себе витрати, пов'язані з підвищенням тарифів на електрику до завершення аудиту компанії "Електричні мережі Вірменії" (100%-й "дочки" компанії "Інтер РАО").