Демонстранти в Єревані вирішили не розходитися попри обіцянки влади - ЗМІ

Як передає ВВС, напередодні президент Вірменії Серж Саргсян пообіцяв, що до завершення аудиту компанії "Електричні мережі Вірменії" уряд візьме на себе витрати, пов'язані із підвищенням тарифів.

При цьому вірменська влада вчергове заявила, що рішення про підвищення тарифів переглядатися не буде, оскільки це загрожувало б розвалом енергетичної системи країни.

"До отримання висновків аудиту, уряд візьме на себе тягар від підвищення тарифів", - заявив президент Вірменії, додавши, що гроші будуть взяті із коштів на зміцнення безпеки країни, і що соціальні програми не постраждають.

Він також не виключив, що "Електричні мережі Вірменії" будуть повернуті у державну власність, якщо з'ясується, що підвищення тарифів було необґрунтованим.

"Якщо ж висновки (аудиту) підтвердять обґрунтованість тарифів, то споживачі з цього моменту без жодних підстав для сумнівів почнуть платити за новою ціною", - заявив Саргсян.

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Домовленість про проведення аудиту компанії було досягнуто напередодні під час зустрічі президента Вірменії із співголовою вірмено-російської комісії, міністром транспорту Росії Максимом Соколовим.

ЗАО "Електричні мережі Вірменії" було створено у 2002 році і є дочірнім підприємством російського ВАТ "Інтер РАО ЄЕС".

Учасники протесту спочатку з радістю сприйняли ініціативу президента, але згодом назвали її половинчастою, і вирішили наразі не припиняти акції протесту.

Один із активістів Вазген Дарбінян вважає, що президент зробив "хід конем", і що президентська пропозиція лише загострить ситуацію:

"Я вважаю, що це неправильно, абсурдно, це як пустого у порожнє переливати. Держава, як вони казали від початку , не має коштів. Чому держава має це оплачувати? Це є ще гірше, бо вони братимуть позики, будуть брати гроші у борг. Ці позики треба буде обслуговувати, платити за ними відсотки. Практично, це буде ще дорожче", - заявив учасник протесту.

Протести у Вірменії почалися після того, як Державна комісія з регулювання громадських послуг підвищила тарифи на електроенергію майже на 17%.