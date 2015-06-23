У Вірменії протестують проти чергового зростання цін на електроенергію

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Будівля резиденції оточена великою кількістю поліції, «люди в цивільному» намагалися витиснути з околиць журналістів.

Заступник керівника поліції Єревана Валерій Осипян заявляє, що на акцію протесту немає належних дозволів, і відтак вона незаконна.

Натомість, заявив він, президент Серж Сарґсян запропонував прийняти на зустріч групу з трьох чи чотирьох протестувальників, якщо демонстранти зупинять свою ходу.

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Учасники протесту відкинули таку пропозицію, заявивши, що це для них неприйнятно.

Поліція заблокувала демонстрантів на проспекті Баграмяна, ті у відповідь влаштували на місці сидячий страйк, вимагаючи вільного проходу.

Регуляторна комісія з комунальних послуг Вірменії минулої середи, 17 червня, ухвалила підняти ціну на електроенергію майже на 17 відсотків – із 42 драмів (на сьогодні приблизно 1 гривня 93 копійки) до 49 драмів (2 гривні 25 копійок) за кіловат-годину. Це вже третє зростання цін на електроенергію протягом останніх трьох років.