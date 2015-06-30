Акція протесту в Гаазі закінчилася масовими сутичками з поліцією

Про це повідомляє ЕвроПравда з посиланням на Reuters.Близько 200 людей пройшли маршем до одного з відділків поліції, який закидали камінням. Крім того, протестувальники підпалювали ящики з сміттям і кидали петарди. У свою чергу, поліція застосувала гумові кийки.

Протестувальники скандували "Поліцейські – вбивці", висловлюючи таким чином протест проти жорстокого поводження з жителем острова Аруба, який приїхав до Гааги до родичів і помер після затримання поліцією. Його затримали два дні тому на музичному фестивалі в стані алкогольного сп'яніння.

Кілька правоохоронців нетверезого чоловіка повалили на землю, а потім посадили в поліцейську машину.

Як повідомила голландська прокуратура, чоловік помер у неділю, 28 червня, у лікарні.

Наразі слідчі органи встановлюють причину смерті. Генпрокуратура заявила, що у загиблого виявили зброю, крім того, він чинив опір при затриманні.

Про поранених під час акції в понеділок не повідомляється.

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