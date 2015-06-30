У віці 63 років помер винахідник SMS Матті Макконен

23:18, 30 червня 2015
Світ
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Матті Макконен, завдяки якому були винайдені короткі текстові повідомлення з мобільних телефонів, помер у віці 63 років після важкої хвороби.

bbc.com

Макконен став відомий як "батько SMS" після того, як він втілив в життя ідею обміну текстовими повідомленнями в мобільних мережах, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Незважаючи на це прізвисько, він часто уточнював, що винайшов нову технологію не власноруч.

У 2012 році він сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі, що обмін текстовими повідомленнями в тій чи іншій формі, на його думку, буде існувати завжди.

Виступаючи на конференції, присвяченій 20-й річниці першого мобільного текстового повідомлення, Макконен заявив, що розробка смс була колективною справою і що популяризувати цей сервіс допомогла компанія Nokia.

"Цей запуск цього сервісу стався, коли Nokia випустила перший телефон, на якому можна було легко писати текстові повідомлення", - сказав він. Це був телефон Nokia 2010, надійшов у продаж в 1994 році.

Він сказав, що сам не використовує численні скорочення, обумовлені обмеженнями на довжину повідомлень, але визнав, що смс-повідомлення вплинули на еволюцію сучасної мови.

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