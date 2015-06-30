У віці 63 років помер винахідник SMS Матті Макконен
Матті Макконен, завдяки якому були винайдені короткі текстові повідомлення з мобільних телефонів, помер у віці 63 років після важкої хвороби.
Макконен став відомий як "батько SMS" після того, як він втілив в життя ідею обміну текстовими повідомленнями в мобільних мережах, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Незважаючи на це прізвисько, він часто уточнював, що винайшов нову технологію не власноруч.
У 2012 році він сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі, що обмін текстовими повідомленнями в тій чи іншій формі, на його думку, буде існувати завжди.
Виступаючи на конференції, присвяченій 20-й річниці першого мобільного текстового повідомлення, Макконен заявив, що розробка смс була колективною справою і що популяризувати цей сервіс допомогла компанія Nokia.
"Цей запуск цього сервісу стався, коли Nokia випустила перший телефон, на якому можна було легко писати текстові повідомлення", - сказав він. Це був телефон Nokia 2010, надійшов у продаж в 1994 році.
Він сказав, що сам не використовує численні скорочення, обумовлені обмеженнями на довжину повідомлень, але визнав, що смс-повідомлення вплинули на еволюцію сучасної мови.