Генпрокуратура РФ про запит розібратися з незалежністю країн Прибалтики: деякі прохання позбавлені здорового глузду

Про це повідомляє ТАСС.

"В Генеральну прокуратуру дійсно надійшов такий депутатський запит, - заявила офіційний представник наглядового відомства Марина Гриднєва. - За законом ми зобов'язані розглядати всі звернення, які до нас надходять, незалежно від їх змісту. Буває, що деякі з них взагалі позбавлені здорового глузду".

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"У даному випадку зрозуміло, що будь-яких юридичних перспектив у цієї історії немає", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, у Генеральну прокуратуру Росії надійшов запит від одного з депутатів Держдуми з проханням перевірити законність визнання незалежності країн Балтії Держрадою СРСР в 1991 році.