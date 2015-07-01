Генпрокуратура РФ про запит розібратися з незалежністю країн Прибалтики: деякі прохання позбавлені здорового глузду
У Генеральній прокуратурі Росії заявили, що юридичних перспектив у депутатського запиту щодо законності рішення Держради СРСР про визнання незалежності трьох прибалтійських республік - Латвії, Литви та Естонії - немає.
Про це повідомляє ТАСС.
"В Генеральну прокуратуру дійсно надійшов такий депутатський запит, - заявила офіційний представник наглядового відомства Марина Гриднєва. - За законом ми зобов'язані розглядати всі звернення, які до нас надходять, незалежно від їх змісту. Буває, що деякі з них взагалі позбавлені здорового глузду".
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"У даному випадку зрозуміло, що будь-яких юридичних перспектив у цієї історії немає", - підкреслила вона.
Як повідомляв УНІАН, у Генеральну прокуратуру Росії надійшов запит від одного з депутатів Держдуми з проханням перевірити законність визнання незалежності країн Балтії Держрадою СРСР в 1991 році.