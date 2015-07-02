Бойовики "Ісламської держави" взялися за статуї із Пальміри

Ісламісти заявляють, що статуї були конфісковані у якогось контрабандиста і що захоплена контрабанда знищена, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Після того, як бойовики "Ісламської держави захопили Пальміру, яка входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, існують серйозні побоювання за долю скарбів стародавньої культури, зосереджених там.

Читайте такожБойовики "Ісламської держави" зруйнували дві стародавні гробниці в Пальмірі

Бойовики вже знищили кілька археологічних пам'яток об'єктів в Іраку, які вони вважають об'єктами ідолопоклонства.

Раніше ЮНЕСКО висловлювало припущення, що ІД займається грабунком і контрабандою артефактів.

Багато з награбованих старожитностей осідають у приватних колекціях, у тому числі в Британії.