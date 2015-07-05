На референдумі у Греції проголосували понад 50% виборців
У Греції на референдумі щодо прийнятності міжнародної фінансової допомоги проголосували до 52 відсотків виборців.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на грецьке телебачення.
За інформацією грецьких ЗМІ, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, необхідно, щоб явка виборців перевищила 40 відсотків.
У Греції сьогодні, 5 липня, відбувся референдум про умови надання країні міжнародної допомоги, на яких наполягають міжнародні кредитори − Європейська комісія, МВФ і Європейський центральний банк.
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Громадяни повинні визначити, чи мають намір вони прийняти або відхилити пропозиції міжнародних кредиторів про виведення Греції з боргової кризи.
Раніше прем'єр-міністр Ципрас закликав греків сказати рішуче «ні» на референдумі. У суботу міністр фінансів країни Яніс Варуфакіс порівняв поведінку кредиторів з «тероризмом».
Європейський фонд фінансової стабільності заявив про те, що Греція є неплатоспроможною за кредитами.