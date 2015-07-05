На референдумі у Греції проголосували понад 50% виборців

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на грецьке телебачення.

За інформацією грецьких ЗМІ, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, необхідно, щоб явка виборців перевищила 40 відсотків.

У Греції сьогодні, 5 липня, відбувся референдум про умови надання країні міжнародної допомоги, на яких наполягають міжнародні кредитори − Європейська комісія, МВФ і Європейський центральний банк.

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Громадяни повинні визначити, чи мають намір вони прийняти або відхилити пропозиції міжнародних кредиторів про виведення Греції з боргової кризи.

Раніше прем'єр-міністр Ципрас закликав греків сказати рішуче «ні» на референдумі. У суботу міністр фінансів країни Яніс Варуфакіс порівняв поведінку кредиторів з «тероризмом».

Європейський фонд фінансової стабільності заявив про те, що Греція є неплатоспроможною за кредитами.