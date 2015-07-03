Грецію офіційно оголосили неплатоспроможною

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на Euractiv.

Водночас, у Європейському стабілізаційному фонді вирішили поки що "не вимагати термінового повернення кредитів" від Греції, що могло б викликати вихід Греції з єврозони.

Водночас у фонді наголосили, що залишають за собою таке право на майбутнє.

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Непогашена сума кредиту становить 130,9 мільярда євро. Це робить Європейський стабілізаційний фонд найбільшим кредитором Греції на сьогодні.

На 5 липня в Греції заплановано референдум, на якому громадяни мають проголосувати "за" чи "проти" реформ, які пропонують країні міжнародні кредитори.

Нагадаємо, раніше в Раді Європи назвали грецький референдум таким, що не відповідає міжнародним стандартам.

Раніше законність грецького референдуму поставила під сумнів глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона заявила, що референдум стосуватиметься пропозицій кредиторів, які на 5 липня вже не будуть актуальними.