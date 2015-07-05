У Греції завершився референдум щодо умов угоди з кредиторами

Дільниці були відкриті з 7 ранку до 7 вечора, через дві години очікуються перші офіційні дані за підсумками голосування, передає РІА Новости.

Щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, у голосуванні повинні взяти участь не менше 40% виборців, внесених до списку. Голосування відбулося при високій явці — хоча офіційних даних поки немає, на деяких дільницях до 15.00 проголосували більше 50% внесених у списки виборців.

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Загалом у Греції в списках для голосування 9,8 мільйона виборців. Серед них — 108 тисяч 18-річних виборців, що вперше беруть участь у виборчому процесі. Право голосу в цю неділю було надано лише тим, хто перебуває в Греції, не змогли брати участь у референдумі ті, що виїхали за кордон. У зв'язку з цим багато греків повернулися на батьківщину, щоб проголосувати.

Для голосування були відкриті понад 19 тисяч дільниць. Вперше на весь процес підготовки і проведення референдуму був відведений лише тиждень. За даними МВФ, голосування минуло без пригод.

Цього разу не проводилися традиційні екзит-поли. Це було пов'язано як з фінансовою кризою, так і з відсутністю досвіду опитувань на виході з дільниць у ході референдумів. Останній раз референдум у Греції відбувався у 1974 році.

Згідно із двома соціологічними вимірами, результати яких є у розпорядженні РІА Новости, більшість греків відповіли "ні". Різниця становить 7-8%.