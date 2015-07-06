У Єревані учасники протесту погрожують розширенням барикад

До вечора понеділка вірменська влада повинна виконати як мінімум одну з вимог учасників акції протесту, повідомляє "Новое время" із посиланням на News.am.

В іншому випадку демонстранти з проспекту Баграмяна збираються розпочати акцію "Крок вперед".

"Кожен новий день до 21:00, якщо ми не отримаємо відповіді на наші вимоги, ми будемо просувати сміттєві баки, які стали барикадами, на крок вперед",- заявив один з активістів протесту Давид Санасарян.

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Наразі, як він зазначив, поріділи лави демонстрантів. Влада цього і хоче, щоб поставити під сумнів рішучість активістів, вважає Санасарян.

У свою чергу правоохоронці заявили, що не дозволять активістам порушувати дисципліну.

"Я впевнений, що нічого не станеться. Що дасть ця акція "Крок вперед" - зіткнення з поліцією? Якщо один крок принесе користь, тоді давайте і ми просунемося на десять кроків. Все це має за мету створити ситуацію, спровокувати на зіткнення з поліцією, щоб показати, що на проспекті Баграмяна є проблема", - заявив заступник начальника поліції Єревана Валерій Осіпян.

Крім того, він наголосив, що поліція не дозволить, щоб учасники протесту вчинили незаконні дії.

Учасники масових акцій протесту вимагають скасувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію на 16%, знизити за можливості вже чинні тарифи і притягнути до відповідальності поліцейських, які застосували насильство при розгоні маніфестантів 23 червня.