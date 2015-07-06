Протести у Єревані: поліція дала мітингувальникам годину, щоб розблокувати проспект Баграмяна

Про це йдеться у заяві, поширеній відомством, передає ТАСС.

Правоохоронці мають намір прибрати з проїжджої частини предмети, що перешкоджають руху.

"Поліція готується сьогодні відновити рух по проспекту Маршала Баграмяна в Єревані, порушений протягом майже 2 тижнів", - наголошується у документі. Цей захід буде включати "видалення з проїжджої частини предметів, що перешкоджають руху".

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При цьому у заяві наголошується, що, незважаючи на те, що поліція запропонувала організаторам і учасникам незаконних зборів добровільно усунути блокування проспекту Маршала Баграмяна, ці заклики протягом останніх кількох днів були повністю проігноровані.

"Тим не менше, поліція ще раз і востаннє пропонує організаторам та учасникам зборів сьогодні до 12:30 (місцевого часу) добровільно усунути блокування проспекту Маршала Баграмяна", - заявили правоохоронці.

В іншому випадку в зазначений час правоохоронці почнуть звільняти одну з ключових транспортних артерій столиці.

Разом з тим поліція попередила, що "зазначені дії не будуть націлені на припинення зборів, якщо вони будуть продовжені не на проїжджій ділянці проспекту і не будуть перешкоджати його (мітингу) нормальному проведенню".

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Нагадаємо, у Вірменії тривають акції протесту. Демонстранти протестують проти підвищення тарифів на електроенергію на 16% з 1 серпня.

Генпрокуратура Вірменії порушила кримінальну справу у зв'язку з акцією протесту в Єревані за статтею "хуліганство".

23 червня вранці в Єревані поліція розігнала за допомогою водометів мітинг, який почався за ініціативою руху "Ні грабунку". У той же день протестувальники знову вийшли на мітинг. У поліції пообіцяли не застосовувати ніяких силових дій, поки акція проходить мирно.