У Каліфорнії на людний пляж впав літак (відео)
10:19, 07 липня 2015Світ
2061 0
У Південній Каліфорнії одномоторний літак Piper PA18, до якого був прикріплений банер, здійснив аварійну посадку на пляж, де відпочивали десятки людей.
Про це повідомляє Associated Press. В результаті 12-річний хлопчик був доставлений в лікарню міста Сан-Дієго з незначними травмами, повідомляє Lenta.ru.
Читайте такожП'ята аварія за місяць у ВПС Росії: у Хабаровському краї розбився бомбардувальник, обидва пілоти загинули
Інцидент стався в суботу, 4 липня, коли в США відзначали День незалежності. Після падіння на пісок в курортному містечку Карлсбад повітряне судно перекинулося. Керував літаком 23-річний пілот, він не постраждав.
За словами представника Федерального авіаційного управління США Яна Грегора (Ian Gregor), двигун літака вийшов з ладу через втрату потужності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter