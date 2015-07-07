У Каліфорнії на людний пляж впав літак (відео)

Про це повідомляє Associated Press. В результаті 12-річний хлопчик був доставлений в лікарню міста Сан-Дієго з незначними травмами, повідомляє Lenta.ru.

Читайте такожП'ята аварія за місяць у ВПС Росії: у Хабаровському краї розбився бомбардувальник, обидва пілоти загинули

Інцидент стався в суботу, 4 липня, коли в США відзначали День незалежності. Після падіння на пісок в курортному містечку Карлсбад повітряне судно перекинулося. Керував літаком 23-річний пілот, він не постраждав.

За словами представника Федерального авіаційного управління США Яна Грегора (Ian Gregor), двигун літака вийшов з ладу через втрату потужності.