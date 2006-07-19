В Ізраїлі під час ракетного обстрілу загинув громадянин України.

37-річний Андрій Зелінський відвів сім`ю до бомбосховища, а сам повернувся додому за ковдрою. Цієї миті до будинку і влучила ракета.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, посольство України в Ізраїлі надає необхідне сприяння сім’ї загиблого для перевезення тіла в Україну для поховання.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Ізраїлі та Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, у руках у ліванського ісламського угруповання "Хезболлах" залишаються двоє ізраїльських солдатів, захоплення яких минулого тижня стало причиною найгострішої кризи між Ліваном та Ізраїлем з моменту виходу ізраїльської армії з окупованих територій південного Лівану в 2000 році.

Ізраїль, завдаючи авіаудари, намагається змусити "Хезболлах" до видачі полонених.

"Хезболлах" відповіло на бомбардування ракетними ударами по ізраїльських містах.