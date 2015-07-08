Один з найбільших авіаперевізників США United Airlines призупинив усі польоти

Про це повідомляє Слон з посиланням на сайт Федерального управління цивільної авіації (FAA).

Припинені вильоти всіх літаків з усіх аеропортів. Причиною названі проблеми автоматизації. У твіттері авіакомпанія уточнила, що виникли проблеми з системою обслуговування пасажирів, яка відповідає за бронювання реєстрацію на рейси.

Читайте такожLufthansa знову скасувала сотні рейсів через страйк льотчиківЗа даними Flight Radar на момент написання статті, в небі над США летіли близько 80 літаків авіакомпанії.

Boston Globe зазначає, що схожий інцидент з компанією стався 2 червня, тоді через технічні неполадки всі рейси відклали приблизно на годину.

United Airlines – лідер за кількістю обслуговуваних напрямків. В компанії працюють понад 88 тисяч осіб.