Один з найбільших авіаперевізників США United Airlines відновив призупинені раніше польоти
Рейси авіакомпанії United Airlines відновлено після збою в наземній автоматизованій системі обробки інформації, що стався вранці 8 липня.
Про це з посиланням на телекомпанію CNN повідомляє ТАСС.
"Проте досі немає ніяких пояснень того, що саме стало причиною комп'ютерного збою", - зазначила телекомпанія з посиланням на джерела в United Airlines.
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"Проблем з посадкою літаків авіакомпанії немає, - раніше уточнили в CNN. - Проблема в тому, що в аеропортах накопичується занадто багато літаків".
Як повідомляв УНІАН, раніше United Airlines призупинила вильоти всіх літаків з усіх аеропортів. Причиною названі проблеми автоматизації. У твіттері авіакомпанія уточнила, що виникли проблеми з системою обслуговування пасажирів, яка відповідає за бронювання реєстрацію на рейси.