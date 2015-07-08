Один з найбільших авіаперевізників США United Airlines відновив призупинені раніше польоти

Про це з посиланням на телекомпанію CNN повідомляє ТАСС.

"Проте досі немає ніяких пояснень того, що саме стало причиною комп'ютерного збою", - зазначила телекомпанія з посиланням на джерела в United Airlines.

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"Проблем з посадкою літаків авіакомпанії немає, - раніше уточнили в CNN. - Проблема в тому, що в аеропортах накопичується занадто багато літаків".

Як повідомляв УНІАН, раніше United Airlines призупинила вильоти всіх літаків з усіх аеропортів. Причиною названі проблеми автоматизації. У твіттері авіакомпанія уточнила, що виникли проблеми з системою обслуговування пасажирів, яка відповідає за бронювання реєстрацію на рейси.