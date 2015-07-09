Хакери зламали німецькі зенітно-ракетні комплекси Patriot на кордоні з Сирією - ЗМІ

Хакери зламали зенітні ракетні комплекси Patriot, які належать Німеччині і зараз тимчасово встановлені у Туреччині на кордоні з Сирією.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на німецьке видання Behoerden Spiegel.

За даними видання, хакерам вдалося змусити Patriot виконати кілька команд, однак, що це були за команди, не уточнюється. Точна дата, коли стався злам, також не вказується.

Ймовірно, зламати комплекси хакери змогли завдяки двом вразливостям. Одна з них - система, яка здійснює обмін даними у режимі реального часу між пусковою установкою і командним пунктом.

Другим потенційно вразливим місцем може бути система наведення зенітних ракет.

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Прес-секретар Федерального міністерства оборони спростував дану інформацію, заявивши, що "немає доказів" описаного випадку, і він вкрай малоймовірний.

У 2012 році Туреччина попросила своїх партнерів по НАТО підтримати розміщення ракетних комплексів Patriot після того, як громадянська війна в Сирії наблизилися її південному кордоні.

У червні 2015 року Німеччина оголосила, що вона замінить свої ракетні комплекси Patriot на нові зенітні комплекси MEADS, розроблені у співпраці з США та Італією.