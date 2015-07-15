Російський депутат запропонував заборонити громадянам РФ поїздки до закордонних курортів
Петербурзький депутат Євген Марченко написав листа до МЗС з проханням заборонити поїздки росіян на курорти Туреччини, Єгипту і Таїланду.
Він стверджує, що закордонний відпочинок став в останні роки значно небезпечнішим, а через різницю в кліматичних умовах громадяни РФ підривають своє здоров'я, передає "Российская газета".
При цьому у своєму листі-зверненні депутат перерахував, на його думку, головні небезпеки для росіян: аварії на дорогах, порушення правил безпеки працівниками готелів, кримінальні посягання з боку місцевих жителів, отруєння продуктами і алкоголем.
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Як альтернативу Марченко запропонував відпочинок в Золотому кільці Росії, подорожі на Алтай, Байкал, Чорноморське узбережжя і Каспійське море.
Депутат допускає, що законодавчо в'їзд до Єгипту, Туреччини і Таїланду все-таки не заборонять. Але в такому разі Марченко пропонує обмежити кількість чартерних рейсів у ці країни, ввести з ними візовий режим і підвищити вартість страхування.
Крім того, парламентарій вважає, що Ростуризму, МОЗ та іншим державним структурам необхідно постійно проводити просвітницьку роботу, розповідаючи росіянам про всі небезпеки закордонного відпочинку.