МЗС рекомендує українцям без необхідності не залишати місця постійного проживання в Єгипті

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Так, через дії радикально налаштованих угруповань почастішали випадки нападу на військові об'єкти, поліцейські ділянки. Відзначається збільшення випадків, коли об'єктами нападу стають магазини, ресторани та інші цивільні об'єкти.

Тим громадянам України, які вже перебувають в Єгипті, МЗС радить уникати місць масового скупчення людей, і без крайньої необхідності не залишати місця постійного проживання.

"МЗС наполегливо рекомендує громадянам України, які планують відвідати Єгипет, та громадянам України, які вже перебувають на території цієї країни, без крайньої потреби не залишати місць проживання, по можливості, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту та демонстраціях, не здійснювати несанкціоновану фото- та відеозйомку, а також не вступати в суперечки з місцевим населенням", - йдеться в повідомленні.

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Також, МЗС України виступив із засудженням терористичних актів на Синайському півострові, які призвели до численних втрат серед військовослужбовців Єгипту.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Єгипті в безпрецедентних бойових зіткненнях з екстремістами на півночі Синаю загинули десятки людей. Відзначається, що втрати армії і поліції склали близько 60 чоловік убитими і пораненими. Точне число загиблих досі не відомо. За одними даними, жертвами атак на 19 блокпостів і розташування ЗС та МВС в районі міст Шейх-Зувейд і Рафах стали близько 20 солдатів і офіцерів. Згідно з іншою інформацією, нападу забрали життя понад 60 військовослужбовців і мирних жителів.