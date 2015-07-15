РФ самовільно перенесла "держкордон" Південної Осетії на 450 метрів вглиб грузинської території

У документі висловлено протест у зв'язку з установкою 10 липня біля сіл Цителубані і Орчосани, а також поблизу центральної автомагістралі Тбілісі — Горі покажчиків з позначенням так званого "кордону", йдеться в повідомленні МЗС Грузії, поширеному в середу. "МЗС Грузії засуджує ці провокаційні кроки Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації", — наголошується в повідомленні, пише Росбалт.

У Тбілісі стверджують, що російські прикордонники минулого тижня перенесли банери з написом "державний кордон Південної Осетії" на 450 метрів вглиб грузинської території.

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Нова лінія кордону проходить всього за 450 м від автодороги загальнокавказького значення. Особливу проблему становить те, що на території, яка формально опинилася під контролем Південної Осетії, виявилася ділянка нафтопроводу Баку-Супса, що належить британській компанії BP, з щоденною пропускною здатністю 100 тисяч барелів.

У Тбілісі Південну Осетію вважають своєю територією, яку незаконно окупували російські війська. Крім Росії, республіку визнали лише кілька країн, в тому числі Венесуела і різні острівні карликові держави.