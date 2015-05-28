Підтримка Росією бойовиків говорить про її бажання принести війну на всю територію України

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу під час відеозвернення до учасників 8-го Київського форуму з безпеки.

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"Ми ніколи не визнаємо анексію Криму. Підтримуючи сепаратистів зброєю, в тому числі важким озброєнням і військовослужбовцями, проводячи їх підготовку, Росія хоче принести війну на територію України", - підкреслив Александр Вершбоу, зазначивши, що більше 6 тис. життів було загублено в Україні.

Заступник генсекретаря НАТО нагадав, що Альянс закликає всі сторони виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами.

"Агресія Росії - це лише одна складова поведінки з дестабілізації, яку показує сьогодні Росія в порушення тих зобов'язань, які вона взяла на себе на початку 90-х років минулого століття", - сказав Александр Вершбоу, нагадавши про дії РФ в Абхазії і Південній Осетії як агресію проти Грузії.

Крім того, за його словами, незважаючи на обіцянки, Росія так і не вивела свої війська з Молдови. "Вона робить все можливе для того, щоб заважати країнам-сусідам рухатися власним шляхом. Це стосується і Грузії, Молдови і України", - підкреслив Александр Вершбоу.