Підтримка Росією бойовиків говорить про її бажання принести війну на всю територію України
Дії Росії, якими вона підтримує бойовиків на Донбасі свідчать, про те, що вона хоче принести війну на всю територію України.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу під час відеозвернення до учасників 8-го Київського форуму з безпеки.
Читайте такожЗаступник генсека НАТО: Росія повернеться до співпраці, коли ми покажемо нашу серйозність
"Ми ніколи не визнаємо анексію Криму. Підтримуючи сепаратистів зброєю, в тому числі важким озброєнням і військовослужбовцями, проводячи їх підготовку, Росія хоче принести війну на територію України", - підкреслив Александр Вершбоу, зазначивши, що більше 6 тис. життів було загублено в Україні.
Заступник генсекретаря НАТО нагадав, що Альянс закликає всі сторони виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами.
"Агресія Росії - це лише одна складова поведінки з дестабілізації, яку показує сьогодні Росія в порушення тих зобов'язань, які вона взяла на себе на початку 90-х років минулого століття", - сказав Александр Вершбоу, нагадавши про дії РФ в Абхазії і Південній Осетії як агресію проти Грузії.
Крім того, за його словами, незважаючи на обіцянки, Росія так і не вивела свої війська з Молдови. "Вона робить все можливе для того, щоб заважати країнам-сусідам рухатися власним шляхом. Це стосується і Грузії, Молдови і України", - підкреслив Александр Вершбоу.