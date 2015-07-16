Гіркін відповів родичам жертв аварії Boeing і попросив грошей у борг

Про це повідомляє ТСН.ua.

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) прокоментував поданий проти нього позов від родичів жертв авіакатастрофи малайзійського Boeing на Донбасі. "Я майже мільярдер! Адже бути винним 900 мільйонів - це майже те ж саме, що мати ці сотні мільйонів! Таким чином, мені тепер зовсім не має сенсу турбуватися про наявність боргів. Яка різниця - чи буду я "винен" 900 мільйонів доларів або 901? У зв'язку з цим звертаюся до всіх читачів із проханням дати мені в борг 1 (один) мільйон доларів США, який зобов'язуюсь повністю витратити на потреби "ополчення Новоросії" та населення "ЛДНР", - написав Стрєлков на одному з проросійських форумів. Водночас він зазначив, що "старої доброї Англії" більше немає, адже британські родичі загиблих "оцінили" їхні життя у грошах.

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"Є "співтовариство менеджерів різного ступеня ефективності, що мають місце проживання в Сполученому Королівстві". Вся їхня мораль і всі "загальнолюдські цінності" мають еквівалент у грошових одиницях. Ось проти цього я все життя воював і готовий воювати далі", - додав Гіркін. Окремо він сказав, що коментувати щось щодо "Боїнгу" не буде, адже не брав участь у розслідуванні.

Як повідомляв УНІАН, сім'ї пасажирів малайзійського літака "Боїнг-777", збитого на сході України влітку минулого року, подали позов до колишнього "міністра оборони" "Донецької народної республіки" Ігорю Гиркину (Стрелкову) з вимогою компенсації.