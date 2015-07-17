США закликають всіх докласти зусиль, щоб встановити правду про катастрофу МН-17 - Керрі

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Джона Керрі, розповсюдженій у п'ятницю, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

За словами Керрі, США підтримують роботу, яка була зроблена спільною групою слідчих та нідерландською Радою безпеки. "Тому ми настійно закликаємо всіх до всебічного співробітництва та підтримати зусилля, спрямовані на те, щоб розкрити всю правду", - заявив він.

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Керрі нагадав, що рейс МН-17 Малазійських авіаліній був збитий над східною Україною рік тому, забравши 17 липня 2014 року життя 298 невинних людей з 11 країн. "Наші думки залишаються з тими, хто загиб, ми разом з друзями, родинами у час вшанування їх пам'яті", - йдеться у заяві.

Керрі також зазначив, що ще 20 липня минулого року заявив про те, що "ми вважаємо, що MH-17 був збитий зенітною ракетою, випущеною з території, підконтрольній сепаратистам у Східній Україні". "Рік потому ми рішуче підтверджуємо нашу прихильність ретельному та незалежному міжнародну розслідуванню для виявлення всіх фактів того, що сталося в той день і, саме головне, бачити, що винні притягнуті до відповідальності", - заявив державний секретар.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, національних парламентів держав світу щодо створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов'язаний зі збитим літаком авіакомпанії Malaysian Airlines, що здійснював рейс MH17 17 липня 2014 року.