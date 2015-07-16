ВР закликала ООН та країни світу підтримати створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи MH17

Верховна Рада України ухвалила Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, національних парламентів держав світу щодо створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов'язаний зі збитим літаком авіакомпанії Malaysian Airlines, що зд ійснював рейс MH17 17 липня 2014 року (№2350а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 248 народних депутатів із 328, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожСправа MH17: у Генпрокуратурі Нідерландів заговорили про успіх розслідування

Постановою передбачається затвердити Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, національних парламентів держав світу щодо створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов'язаний зі збитим літаком авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH17 17 липня 2014 року.

Передбачається також доручити голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Звернення до Організації Об’єднаних Націй, національних парламентів держав світу.

Як зазначається у зверненні, сьогодні існує переконлива міжнародна доказова база, яка свідчить, що цей терористичний акт був вчинений з використанням зенітно-ракетного комплексу "Бук" Російської Федерації, що обслуговувався російськими військовослужбовцями.

"Верховна Рада України всіляко підтримує спільну ініціативу України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії щодо створення міжнародного трибуналу під егідою ООН для судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов'язаний зі збитим літаком авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH17 17 липня 2014 року, та відповідний проект резолюції Ради безпеки ООН, внесений Малайзією", - зазначається у зверненні.

Зауважується, що водночас, керівництво Російської Федерації всіляко намагалося зірвати розслідування цього злочину та дезінформувати світову спільноту.

Читайте такожПутін підключився до ухиляння Росії від міжнародного трибуналу по МН17

"Російська Федерація як держава-агресор, що анексувала Крим, окупувала частину Донбасу та перетворила своїх військовослужбовців на кривавих терористів, не має ні морального, ні юридичного права блокувати рішення Ради безпеки ООН про створення зазначеного міжнародного трибуналу", - зазначається у тексті.

Так, Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй та усіх держав світу з тим, щоб не допустити безкарності винних у злочині, пов'язаному зі збитим літаком малайзійської авіакомпанії, та забезпечити неухильну реалізацію принципу невідворотності покарання.

ВР закликала підтримати створення рішенням ООН міжнародного трибуналу для судового встановлення винних та переслідування осіб, відповідальних за цей злочин.