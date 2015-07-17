Бойовики збили "Боїнг" навмисне за допомогою наданих Росією ракет - прем'єр Австралії

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт у Канберрі під час церемонії вшанування пам'яті загиблих.

Так він прокоментував нове відео, зняте бойовиками одразу після катастрофи на місці падіння літака, повідомляє "Українська правда" із посиланням на The Sydney Morning Herald.

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Він зазначив, що це відео підтверджує факт, що це було звірство і у жодному випадку не випадковість.

"Цей літак був свідомо збитий проросійськими бойовиками, на нашу думку, з використанням наданих Росією ракет", – сказав Ебботт.

У свою чергу міністр зовнішніх справ Австралії Джулія Бішоп назвала нове відео "огидним" і додала, що його вкрай важко переглядати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Австралії проходить церемонія пам'яті жертв аварії рейсу MH17, збитого рік тому у небі над Донецькою областю, в результаті чого загинули усі 298 осіб, які перебували на борту літака. 38 з них були громадянами або жителями Австралії.