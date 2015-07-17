В Австралії проходить церемонія пам'яті жертв аварії рейсу MH17

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, у саду парламенту в Канберрі буде встановлено пам'ятну дошку з іменами загиблих.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував рейсом з Амстердама до Куала-Лумпур, розбився у Донецькій області України 17 липня минулого року.

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Депутати парламенту Австралії перервали свої зимові канікули і повернулися до Канберри на церемонію поминання загиблих.

Перед початком церемонії прем'єр-міністр Тоні Ебботт сказав, що "на борту цього літака були 298 ні в чому не винних людей, і наше почуття справедливості не може прийняти їх загибель".

Міністр закордонних справ Джулі Бішоп заявила, що міжнародна спільнота повно рішучості притягнути до відповідальності винних.

Після закінчення церемонії прем'єр-міністр Ебботт зустрінеться з родичами і друзями загиблих.

16 липня президент РФ Володимир Путін відкинув заклик Австралії, Нідерландів, Малайзії та України створити міжнародний трибунал під егідою ООН, перед яким постали б винні у трагедії.

До закликів про створення міжнародного трибуналу приєднався і міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хеммонд. "Ми вимагаємо правосуддя для 298 загиблих невинних людей. Для цього необхідний міжнародний трибунал, заснований на резолюції, яка зобов'язує всіх членів ООН притягнути до відповідальності причетних до цього осіб", - сказав міністр.

Технічне розслідування проводить голландське управління авіаційної безпеки. Очікується, що воно оприлюднить свою доповідь до жовтня. Окреме, кримінальне розслідування, яке спільно проводять слідчі з Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, мабуть, закінчить роботу до кінця року.

На борту рейсу MH17 перебували громадяни Нідерландів, Австралії, Малайзії, Великої Британії, Бельгії, Канади, Індонезії, Німеччини, Нової Зеландії та Філіппін.